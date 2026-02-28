Vali Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu - Son Dakika
Vali Turan, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

28.02.2026 10:20
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alayında düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin yaşandığını ifade eden Turan, şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Dayanışma ve kardeşlik duygularının yüksek seviyeye ulaştığı ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle iftar yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 5. Kolordu Komutanlığı Pınarhisar İstihkam Alay Komutanı Albay Necati Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

