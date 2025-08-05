Vali Turan Taşağıl Köyü\'nü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinin Taşağıl köyünü ziyaret etti.

Vali Turan, köy muhtarı Gürkan Mengi'den bilgi aldı. Köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Dün, Karamesutlu köyü kırsalında ağaçlık alanda meydana gelen yangına müdahale eden görevliler ile ekiplere destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Turan, bu tür yangınların kontrol altına alınabilmesinde erken müdahalenin, toplumsal farkındalığın ve iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Anız yakmanın, meralarda ve ormanlık alanlarda dikkatsizce bırakılan cam kırıkları ya da sigara izmaritlerinin, birkaç saniyede büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çeken Turan, köy halkına bu konuda dikkatli ve sorumlu davranmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ziyarette, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ve DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı da yer aldı.