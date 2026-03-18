Vali Uğur Turan Ramazan İftarında

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yoğuntaş köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Turan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile köy muhtarlığınca düzenlenen programda, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Öğretmen, öğrenci, velilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Turan, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve manevi ikliminin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirtti.

Eğitimin Türkiye'nin geleceğini inşa eden en güçlü unsur olduğunu vurgulayan Turan, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi hedeflendiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.