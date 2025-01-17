Vali Usta'dan Urfa-Bingöl Dostluğu Vurgusu

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Vali Usta: "Urfa ile Bingöl'ün arasındaki dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz"

BİNGÖL - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, geçtiğimiz günlerde bir spor müsabakasında yaşanan olayların ardından sporcuları makamında kabul etti. Burada konuşan Vali Usta, "Urfa ile Bingöl'ün arasındaki dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Usta, Trabzon'da düzenlenen Okullu Gençler Hentbol Yarı Final Müsabakalarının ardından en iyi 8 takımı arasında yer alarak Türkiye finallerine kalmayı başaran Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübünün kız sporcularını makamında kabul etti. Vali Usta, bir gazetecinin Hentbol Kadınlar 2. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü- Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübü maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin de sorulan soru üzerine açıklama yaptı. Vali Usta, "Bu kızlarımızı kabul etmemin gerekçesi bu değil ama böyle bir soruyla muhatap olduğum için de yaşadıklarımızı ve son bir haftada neler hissettirdiğimizi sizinle paylaşmak isterim. Bingöl'e ve Bingöl insanına çok büyük haksızlık yapıldı. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde 100 tane erkeğin kadınlara, kızlara saldırdığıyla ilgili bir haber paylaşıldı ki külliyen yalan bir olay. Sanki dışarıda kamuoyunda şöyle bir algı oluştu, Bingöl'de bir grup erkek kadınlara saldırıyor. Böyle bir haber yapıldığı zaman bunun altını çok kötü bir şekilde doldurabilirsiniz. Ben Bingöl'de 1.5 yıldan beri valilik yapıyorum. Bırakın kadınlara saldırmayı, erkekler Bingöl'de yolda karşılaştığı kadınlara bile geçerken başlarını öne eğerek geçen bir insan grubu var burada. Dolayısıyla bu külliyen yalan. Birincisi böyle bir olay yok. İkincisi salonda seyirciler her iki takımın teknik heyeti, sporcuları, görevlilere baktığınız zaman toplamda 100 kişinin olduğu bir topluluğu görürsünüz. Dolayısıyla 100 kişinin saldırması mümkün değil. Görüntülere bakıldığı zaman sahaya giren seyirciden hiçbirinin tanesinin karşı takım oyuncularına diğer kızlarımıza, kadınlarımıza darp ettiğini, şiddet uyguladığını göremezsiniz" diye konuştu.

"Urfa ile Bingöl'ün arasındaki dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Sahaya atlayanların sporcuların abi, anne ve babaları olduğunu ifade eden Usta, "Spor liselerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kamu lisesi. Dolayısıyla burada görev yapan öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, hepsi de kamu görevlisi. Bunlar mikrofonlara çıkıp çok konuşamazlar, beyanat veremezler, açıklamada bulunamazlar. Hem konumları gereği hem de pozisyonlarından gereği basına bilgi demeç veremezler. Dolayısıyla bizim bu konuda ve okulumuzun sessiz kalması acizliğimizden ve haksızlığımızdan değil bilakis tam tersine olayların nasıl cereyan ettiğini bildiğimiz için kendimiz olarak güvenimizden kaynaklanmaktadır. Biz kızlarımızın masumiyetine sığınarak öğrenci olduklarını bilerek, ailenin bunları bize emanet ettiğini düşünerek bu kızların gerek yüzlerini, gerek görüntülerini biz hiçbir şekilde basında paylaşmadık. Maçtan sonra biz bunların görüntülerini paylaşsaydık, orada bir tane sporcunun 3-5 yerden görüntüsü paylaşsaydık infiale yol açacak bir olaydı. Adliye intikali olaylarda bizim sporcuların yüzde 65'i mağdur şikayet edenlerin yüzde 66'sı yine bizim takımın yöneticileri ve sporcuları. Dolayısıyla mağduriyete baktığınız zaman aslında bizim sporcularımız kendi Bingöl'ümüzde daha mağdur durumdalar Yöneticilerim daha mağdur durumda ama kamuoyuna böyle bir mağduriyet yansıtıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şanlıurfa, Güneydoğu'nun en kadim şehirlerinden bir tanesidir. Bingöl doğunun en kadim şehirlerinden bir tanesidir. Urfa'yla Bingöl arasındaki dostluğun bozulmasına, kardeşliğin bozulmasına hiçbir zaman için Müsaade etmeyeceğiz. Zaten maç öncesinde ki zira o gelen rakip takımın oyuncularını biz kendi okullarımızda misafir ettik. Yurtlarımızda kaldılar. Böyle bir amacımız, böyle bir niyetimiz kesinlikle olamaz. Bingöl'de sporun verdiği heyecan, adrenalin gereği maç esnasında tartışmalar sahada kalır" şeklinde konuştu.