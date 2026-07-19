Vali Varol, Kayıp Şahin'in Arama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Vali Varol, Kayıp Şahin'in Arama Çalışmalarını İnceledi

Vali Varol, Kayıp Şahin\'in Arama Çalışmalarını İnceledi
19.07.2026 16:45
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Aydın'da kaybolan Şahin Ö.'yü arama çalışmaları Vali Varol tarafından yerinde incelendi.

VALİ VAROL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Aydın'ın İncirliova ilçesinde nehirde kaybolan Eda'nın cansız bedenine ulaşılmasının ardından, kayıp Şahin Ö.'yü arama çalışmalarını Aydın Valisi Osman Varol, yerinde inceledi. Vali Varol'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya eşlik etti.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞADIK'

Nehir kenarında incelemelerde bulunan ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Kayıplarımızdan bir tanesine kısa bir süre önce arkadaşlarımız ulaşıp buldular. Arama çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Aydın'ın yanı sıra komşu illerden de ekiplerin çalışmalara katıldığını belirten Vali Varol, "Bir taraftan AFAD, jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız, sahil güvenlik teşkilatımız, yine İzmir'den gelen su altı ekiplerimiz ve ilimizdeki bu konuda uzman ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu tip durumlarda kayıplara ulaşabilecek teknik ekipmanlarla sahada çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Dünden bu yana yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Varol, "Şu an 50'ye yakın doğrudan uzman, iyi yetişmiş personelimiz, itfaiyemiz de dahil olmak üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda diğer kaybımıza da ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Vali Varol, acıyı paylaştıklarını belirterek, tüm kurum ve kuruluşların da ailelere destek olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Varol, Kayıp Şahin'in Arama Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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