Vali Yardımcısı Nazlı ile Sanatçı Saraç Evlendi

Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Koro sanatçısı Banu Saraç ile dünyaevine girdi.
Ankara'da düzenlenen nikah ve düğün törenine kamu ve sanat çevrelerinden davetliler katıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta çiftin evlilik cüzdanı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı tarafından takdim edildi.
Çift, törenin ardından davetlileri selamlayarak tebrikleri kabul etti.
