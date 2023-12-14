Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu.

Köşger, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Kaymakam Fatih Karamahmut'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Sosyal Market'i hizmete açan Vali Köşger, daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Çay ile bir araya geldi.

Vali Köşger, belediye tarafından hizmete açılan kültür evlerini de ziyaret etti.