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Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika
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Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu

Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde Kaymakam Fatih Karamahmut'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Sosyal Market'i hizmete açtı ve Belediye Başkanı Mustafa Çay ile bir araya geldi. Kültür evlerini de ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu
14.12.2023 - 16:16,
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Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu.

Köşger, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Kaymakam Fatih Karamahmut'tan ilçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Sosyal Market'i hizmete açan Vali Köşger, daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Çay ile bir araya geldi.

Vali Köşger, belediye tarafından hizmete açılan kültür evlerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Vali Yavuz Selim Köşger, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika
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