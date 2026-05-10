Vali Yılmaz Anneler Günü\'nde Koruyucu Aileyi Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla koruyucu aile olarak örnek bir sorumluluk üstlenen aileye ziyarette bulundu.

Eşi Şenay Yılmaz'la beraber Nurcan ve Nuri Kurt çiftinin evine misafir olan Vali Yılmaz, ziyarette aile bireyleriyle yakından ilgilendi.

Koruyucu ailelik hizmetiyle bir çocuğa sevgi dolu yuva sunan Kurt ailesine teşekkür eden Yılmaz, anneliğin sevgi, fedakarlık ve merhametin en güzel temsilcisi olduğunu ifade etti.

Çocukla ve aileyle bir süre sohbet eden Yılmaz, ailenin talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, başta Nurcan Kurt olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.