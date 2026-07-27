Vali Yılmaz, Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

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Eskişehir Valisi Yılmaz, gazetecilerin önemine dikkat çekti, 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kentte görev yapan basın kuruluşlarının muhabir ve kameramanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Valilik tarafından düzenlenen programda konuşan Yılmaz, gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlık ve özveri gerektirdiğini belirterek, basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini söyledi.

Basın çalışanlarının haberin mutfağında emek veren, gece gündüz demeden çalışan kişiler olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sizler Eskişehir'imizin fedakar ve cefakar basın emekçilerisiniz. Her zaman sahada birlikte çalışıyoruz. İlimizde yürütülen kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza doğru ve hızlı şekilde ulaştırılmasında verdiğiniz destek bizler için son derece kıymetlidir. Her birinizi gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nızı kutluyorum."

Eskişehir'in sanayisi, eğitimi, kültürü ve sanatıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, bu başarının daha da ileri taşınmasında kamu kurumları ile basın arasındaki iş birliğinin önemli rol oynadığını kaydetti.

Görevlerini yerine getirirken zaman zaman eksiklikler veya hatalar yaşanabileceğini belirten Yılmaz, yapıcı eleştirilerin kamu hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayıp, "Bu anlayışla kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Eskişehir'imize en iyi hizmeti sunabilmek adına sizlerin görüş ve önerilerini önemsiyor, her zaman paylaşmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının özverili çalışmalarının kentin gelişimine ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önemli katkı sunduğunu bildiren Yılmaz, tüm gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

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