Vali Yılmaz'dan Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Yılmaz'dan Anneler Günü Kutlaması

10.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Erdinç Yılmaz, huzurevindeki annelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda annelerle bir araya geldi.

Huzurevindeki kahvaltı programına eşi Şenay Yılmaz'la katılan Vali Erdinç Yılmaz, burada kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerin ellerini öpen Yılmaz, eşiyle birlikte onlara çiçek ve hediye takdim etti.

Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, herkese sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice güzel Anneler Günü görmesi temennisinde bulundu.

Annelerin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hayatınız boyunca gösterdiğiniz sevgi, fedakarlık, emek ve sahiplenici duruşunuz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bir milletin güçlü şekilde ayakta kalmasında, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümesinde en büyük katkıyı, en büyük fedakarlığı annelerimiz, Anadolu kadınlarımız vermektedir. Sizler iyi ki varsınız, hep var olun. Allah sizlerden razı olsun. Anneler Günü'nüzü bir kez daha kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yılmaz'dan Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.