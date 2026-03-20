Vali Yılmaz'dan Bayram Ziyaretleri
Vali Yılmaz'dan Bayram Ziyaretleri

Vali Yılmaz'dan Bayram Ziyaretleri
20.03.2026 17:20
Eskişehir Valisi Yılmaz, bayramda trafik tedbirleri için ziyaretlerde bulundu, sağlık çalışanlarını kutladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte şehirlerarası ulaşımı sağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

Vali Yılmaz, ilk olarak Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasına ziyarette bulundu. Yılmaz, buradaki denetim noktasında bayram süresince trafikte uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Yılmaz, emniyet kemeri kullanımının ve hız kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara çiçek veren Yılmaz, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Yılmaz, seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik ederek, "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulundu.

Vali Yılmaz daha sonra İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Seyitgazi uygulama noktasını ziyaret etti.

Denetim noktasındaki görevli personelle bayramlaşan Yılmaz ardından durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti.

Vatandaşlara yolculukları esnasında trafik kurallarına uymaları gerektiğinin önemini anlatan Yılmaz, jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Yılmaz, gazetecilere, Eskişehir'de bayram tedbirleri kapsamında bütün kurumların sahada görev başında olduğunu söyledi.

Kentte 3 sabit ile 43 şok kontrol noktasında bayram tedbirleri kapsamında ekiplerin görevlerini icra ettiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 bin 55 personel, 1710 trafik, 926 araç, 629 diğer araç, 297'si trafik aracı ve 10 dronla sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tek amacımız çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bayramlarını geçirmeleri. Bir kez daha bütün hemşehrilerimin, vatandaşlarımın ve Türk-İslam aleminin bayramını kutluyorum. Seyahate çıkan bütün vatandaşlarımıza, kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum."

Bazı ziyaretlerde bulundu

Yılmaz bayram programı kapsamında Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığını, İl Emniyet Müdürlüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramını kutladı.

Eskişehir Şehir Hastanesine de ziyarette bulunan Yılmaz, tedavi gören hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Yılmaz, büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Valilik, Trafik, Güncel, Son Dakika

