Vali Yılmaz, darbedilen 75 yaşındaki Mehmet Demir’i ziyaret etti

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sokakta darbedilen 75 yaşındaki Mehmet Demir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yılmaz, evinde ziyaret ettiği Demir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, Mehmet Demir'i darbeden zanlının cezaevinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Olayı öğrendiğimiz anda vicdanımız sızladı ve Mehmet amca için gerçekten çok üzüldük. Bu hepimizi, milletimizi çok üzdü ama biz takipçisi olduk. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcımıza, yargımıza, emniyetimize teşekkür ediyorum. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hem gerekli işlemler başlatıldı. Hamdolsun yargımız da gerekli refleksi gösterdi. Şu anda cezaevinde, o hak ettiğini yaşayacak. Biz de Mehmet amcamızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Olay

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Demir'in Dumlupınar Mahallesi'ndeki sokakta darbedilmesine ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. (18) ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen K.Ü'yü (18) gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.