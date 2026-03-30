Vali Zorluoğlu Gençlerle Buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gençlerin gelişimine katkı amacıyla düzenlenen etkinlikte Vali Zorluoğlu bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Dicle Gençlik Kampı Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dicle ilçesinde, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kamp alanını inceleyen Zorluoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zorluoğlu ve Ensarioğlu, bir araya geldikleri gençlerin talep ve önerilerini dinledi, düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyen organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin, yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif alanda da aktif bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Zorluoğlu, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlerin artarak, devam edeceğini ifade etti.

Ensarioğlu da gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin enerjisinin ve üretkenliğinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Gençlere yönelik yatırım ve projelerin önemine dikkat çeken Ensarioğlu, bu tür organizasyonların desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Programda, çeşitli sportif müsabakalar ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:28:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.