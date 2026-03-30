Vali Zorluoğlu Gençlerle Buluştu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Dicle Gençlik Kampı Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dicle ilçesinde, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kamp alanını inceleyen Zorluoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Zorluoğlu ve Ensarioğlu, bir araya geldikleri gençlerin talep ve önerilerini dinledi, düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyen organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Gençlerin, yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif alanda da aktif bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Zorluoğlu, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlerin artarak, devam edeceğini ifade etti.

Ensarioğlu da gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin enerjisinin ve üretkenliğinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Gençlere yönelik yatırım ve projelerin önemine dikkat çeken Ensarioğlu, bu tür organizasyonların desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Programda, çeşitli sportif müsabakalar ve sosyal etkinlikler düzenlendi.