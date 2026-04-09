Vali Zorluoğlu\'ndan Lice\'ye Ziyaret

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretinde düzenlenen brifing toplantısında Lice'de yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik çalışmaları ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Zorluoğlu daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, Lice Adliyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kurumların personeliyle de bir araya gelen Zorluoğlu, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine işaret etti.

Ardından Yenişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden 50 yatak kapasiteli Lice Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının inşaatında incelemelerde bulunan Zorluoğlu, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

Vali Zorluoğlu'nun incelemelerde bulunduğu bir diğer yatırım ise Lice İlçe Halk Kütüphanesi oldu.

Lice Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve 2 bin 825 metrekare kapalı alana sahip kütüphane binasının çevre düzenlemesinin tamamlandığı, tefrişat ihalesi sürecinin ise devam ettiği ifade edildi.

Vali Zorluoğlu, program kapsamında uyuşturucuyla mücadele toplantısına da katıldı.

Toplantıda, gençlerin korunması, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahada yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.