Vali Zülkif Dağlı, Çorum'daki KYK Yurtlarını İnceledi - Son Dakika
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Vali Zülkif Dağlı, Çorum'daki KYK Yurtlarını İnceledi

Vali Zülkif Dağlı, Çorum\'daki KYK Yurtlarını İnceledi

Vali Zülkif Dağlı, Çorum'da yüksek öğrenim gören öğrencilere KYK tarafından aile konforunda barınma ortamı sağlandığını açıkladı. Çorum'da toplam 6 bin 833 kapasiteli KYK yurtlarında öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedecekleri bir ortam sunulmaktadır.

26.08.2024 17:16
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Vali Zülkif Dağlı, yüksek öğrenim için Çorum'u tercih eden üniversite öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından aile konforunda barınma ortamı hazırlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Dağlı, kentteki KYK yurtlarında inceleme yaptı.

Çorum'da üniversite eğitimi gören öğrencilerin kendilerine birer emanet olduğunu belirten Dağlı, kentte KYK'nin 4 bin 270 kız ve 2 bin 563 erkek olmak üzere toplam 6 bin 833 kapasiteyle hizmet verdiğine işaret etti.

Dağlı, Çorum'da yurt için başvuran bütün öğrencilerin yerleştirildiğini, hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını vurguladı.

Öğrencilerin yurtlarda kendilerini evinde hissedeceğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarımız beş yıldızlı otel konforunda öğrencilerimize aile ortamı sunmaktadır. 24 saat sıcak su ve ücretsiz internet ile öğrencilerimiz kendi evindeki konforla eğitim hayatlarına devam etme imkanı bulacaklardır. Öğrencilerimiz için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği devletimiz tarafından verilmekte olup, günün her saati güvenli, huzurlu barınmaları sağlanmaktadır. Tüm yurtlarımızda ücretsiz çamaşırhane hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra yurtlarımızda, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, milli, manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla 'Kredi ve Yurtlar Akademi Faaliyetleri' kapsamında eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtlarımızda psiko-sosyal destek ekibimizle bireysel ve toplu görüşmeler yapılabilmekte olup, yine her yurtta bulunan manevi rehberlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız. Anne ve babalarımızın içleri rahat olsun. Çocukları bizlere emanet. Çocuklarına aile konforunda ve sıcaklığında bir ortam hazırladık. Öğrencilerimizi büyük bir heyecanla ilimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

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