Van'da Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde 500 bin metrekarelik alanda yapımı süren santralde 38,5 megavat enerji üretilecek.

1,2 milyar lira yatırım bedeliyle kurulacak enerji santralinin devreye alınmasıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün enerji giderlerinden yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf etmesi hedefleniyor.

Proje Müdürü Serdal Mert, santralin kısa sürede devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kentte önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Mert, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinin montajı için konstrüksiyon altyapı işlemlerimiz devam ediyor. Projemiz 38,5 megavat gücünde olup 4 ay içinde tamamlanarak idaremize teslim edilecek. Sahamızda 69 bin 888 yüksek verimli panel, 105 adet 350 kilovat inverter, 7 adet 5 MVA trafo ve 1 dağıtım merkezi bulunacak. Üretilen enerji Engil Trafo Merkezi'ne aktarılacak. Projemizde son teknoloji ürünü paneller kullanılacak ve üretim, otomasyon sistemi ile VASKİ'nin tüketimiyle mahsuplaştırılacak."