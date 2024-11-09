Van'a Uçuşte Tehlikeli Cisim - Son Dakika
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Van'a Uçuşte Tehlikeli Cisim

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Antalya-Van seferi yapan uçak, belirsiz cisim yüzünden Diyarbakır'a yönlendirildi.

09.11.2024 15:21
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Antalya uçağı menşei tespit edilemeyen cisimden dolayı Van'a inemedi

VAN - Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait uçak, Van semalarında görünen menşei tespit edilemeyen cisim nedeniyle Diyarbakır'a yönlendirildi.

Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi. SunExpress'e ait uçak, saat 17.05'te Antalya'dan kalktıktan sonra, Van'a inişi sırasında kule görevlileri tarafından uyarı alarak rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

Emniyetten hava sahası taraması

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi. SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam etti. Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındıktan havaalanında beklemeye başladı. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sularında Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

(EKİP-ŞAK-HA-Y)

Van\'a Uçuşte Tehlikeli Cisim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'a Uçuşte Tehlikeli Cisim - Son Dakika

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