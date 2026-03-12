Van Allen Probe A Atmosfere Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Allen Probe A Atmosfere Girdi

12.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USSF, Van Allen Probe A'nın 14 yıl sonra atmosfere girdiğini ve parçalarının yok olabileceğini duyurdu.

ABD Uzay Kuvvetleri (USSF), 2012'de fırlatılan Van Allen Probe A uzay aracının yaklaşık 14 yıl sonra Dünya atmosferine girdiğini açıkladı.

USSF, 600 kilogramı aşan uzay aracının TSİ 13.37 sularında atmosfere girdiğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, uzay aracının atmosfere girerken büyük ölçüde yanarak yok olmasının beklendiğini ancak bazı parçaların tamamen yok olmayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, araçtan kopacak bir parçanın insanlara zarar verme olasılığının ise 4200'de 1 olarak hesaplandığı aktarıldı.

Van Allen Probe A uzay aracının 2019'da yakıtı tükenirken 2034'e kadar yörüngede kalması bekleniyordu ancak son yıllarda artan güneş aktivitesinin atmosferin üst katmanlarını genişletmesinin uydunun yörüngesinin daha hızlı bozulmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Van Allen Probe A ile fırlatılan ikizi Probe B uzay aracının ise 2030'dan önce Dünya atmosferine girmesi beklenmiyor.

2012'de fırlatılmıştı

Van Allen Probe A ve Probe B, Dünya'nın iki kalıcı radyasyon kuşağına ilişkin verileri toplamak amacıyla 2012'de fırlatılmıştı.

Uzay araçları, 2019'a kadar Dünya'nın manyetik alanı tarafından tutulan yüklü parçacık halkalarının içinden geçerek parçacıkların nasıl kazanıldığını ve yok olduğunu incelemişti.

Başlangıçta iki yıl sürmesi planlanan görev, yaklaşık yedi yıla uzamıştı.

Araçların yakıtının tükenmesi ve güneşe yönelme kabiliyetlerini yitirmeleri üzerine görev sona ermişti.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Allen Probe A Atmosfere Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:51:02. #7.13#
SON DAKİKA: Van Allen Probe A Atmosfere Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.