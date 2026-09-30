Van Bahçesaray\'da arıcı, 10 kovanla başladı, 650 kovana ulaştı, 3 ton bal bekliyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde babasından kalan ineği satarak aldığı 10 kovanla arıcılığa başlayan Muhlis Kızıl, 28 yılda kovan sayısını 650'ye çıkardı.

Bahçesaray'ın Arvas Mahallesi'nde yaşayan, 46 yaşındaki 8 çocuk babası Kızıl, küçük yaşlarda merak sardığı arıcılığı zamanla mesleğe dönüştürdü.

Yaklaşık 28 yıl önce babasından kalan ineği satan Kızıl, bu parayla 10 kovan satın alarak ilk arılarının bakımını yapmaya başladı.

Aradan geçen yıllarda arıcılık konusunda kendisini geliştiren Kızıl, her sezon kovan sayısını artırarak zaman içerisinde 650 arılı kovana ulaştı.

Bahçesaray'ın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek kesimlerinde bal üretimini sürdüren Kızıl, elde ettiği karakovan ve süzme balını satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Kovan sayısını daha da artırmayı planlayan Kızıl, işlerini daha da büyüterek bal üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.

"3 ton bal bekliyorum"

Kızıl, AA muhabirine, arılarla uğraşmayı sevdiği için yıllardır yüksek rakımlı yerlerde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Arıcılığın zahmetli ama bereketli bir iş olduğunu belirten Kızıl, şunları kaydetti:

"İneğimiz vardı, sattım ve 10 kovan aldım. Arıcılık bir hastalıktır, arıcılığa başladın mı terk edemiyorsun. Ben de yıllardır bu mesleği yapıyorum ve hala da devam ediyorum. Çocuklarımın da bu mesleği yapmasını isterim. Ürettiğimiz balları Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum ayrıca Almanya'da müşterim var, her sene yaklaşık 90 kilogram bal gönderiyorum. 10 kovanla arıcılığa başladım şu an 650 kovanım var. Güzel bir meslek ve herkese tavsiye ediyorum."

Balın hasat zamanının geldiğini dile getiren Kızıl, "Bahçesaray'ın doğası balın kalitesini artırıyor. Yaklaşık 2 bin rakımda bal üretiyoruz, şeker kullanmıyoruz. 3 ton bal bekliyorum. Normalde 100 kovandan bir ton bal çıkıyor ama bu sene mevsim değişikliğinden dolayı verim az." dedi.

Kızıl, kovanın kapağını açtığında tüm sıkıntılarının geçtiğini ve huzur bulduğunu ifade etti.

Kovan sayısını artırmayı hedeflediğini belirten Kızıl, "Zamanla 1000 ve 2 bin kovan sayısına ulaşmak için uğraşıyorum. Kovan sayısı çok olunca daha iyi oluyor. Arıcılığa başladığında hiçbir zaman bırakamıyorsun. Ondan dolayı ben de çok seviyorum." diye konuştu.