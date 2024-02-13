Van-Bahçesaray kara yolu açılmak için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray kara yolu açılmak için çalışmalar başladı

Van-Bahçesaray kara yolu açılmak için çalışmalar başladı

Van'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1,5 ay önce geçişlere kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Bahçesaray kara yolu, çığ riski ve yoğun kar nedeniyle kapatılmıştı. 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada yolu açmak için çaba gösteriyor.

13.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
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Van'da etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 1,5 ay önce geçişlere kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kentte 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle yol açma çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 iş makinesiyle çalışan ekipler, zorlu coğrafyada yolu açmak için çaba gösteriyor.

Kaynak: AA

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