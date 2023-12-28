 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan araçlar - Son Dakika
Üye Girişi

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan araçlar

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ sonucu, sürücüler tarafından yola bırakılan 2 araç kar altında kaldı. Karayolları ekipleri, zorlu şartlarda yolun kalan kısmını açmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan araçlar
28.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:20
Abone Ol

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle, sürücüleri tarafından yola bırakılan 2 araç kar altında kaldı.

Van'da geçen hafta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu, geçişlere kapatıldı.

Yağışın durmasıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne ulaşan ekipler, düşen çığlar nedeniyle yolda biriken kar kütlelerini temizledi.

Kar altında kalan araçlardan birini yol kenarında bularak çevresini temizleyen ekipler, diğer aracın uçurumdan yaklaşık 20 metre yuvarlandığını tespit etti.

Ekipler, zor şartlarda yolun kalan kısmını açmaya çalışıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Van, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan araçlar - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Van-Bahçesaray kara yolunda çığ altında kalan araçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement