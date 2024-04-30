Van-Bahçesaray Karayolu 130 Gündür Kapalı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray Karayolu 130 Gündür Kapalı

Van'da yaklaşık 130 gündür kar yağışı ve çığlar nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla açılmaya çalışılıyor. Kar kalınlığının 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede yapılan çalışmalar hafta içi yolun açılması planlanıyor. Bu süre zarfında çığ altında kalan minibüs de karların erimesiyle bir kısmı ortaya çıktı. Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

30.04.2024 23:20
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Van-Bahçesaray karayolu 130 gündür kapalı

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar mesaisi devam ediyor

VAN - Van'da kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı yaklaşık 130 gündür kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı yolda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar büyük titizlikle devam ederken hafta içi yolun açılma planlanıyor.

"Çığ altında kalan minibüs ortaya çıktı"

22 Aralık 2023 tarihinde gelen çığ nedeniyle yol kapanınca vatandaşlar ağaçlarını yola bırakıp yaya Bahçesaray ilçesine gitti. Gece gelen başka bir çığ bir yolda bırakılan hafif ticari araç ile minibüsün üzerine düştü. Minibüs yoldan yaklaşık 100 metre uçuruma sürüklenirken, hafif ticari araç ise yolda kaldı. Karayolları ekipleri ile vatandaşların yardımıyla araç kardan temizlenip bölgeden çekilerek ilçeye götürüldü. Minibüs ise olay yerinde kaldı. Yaklalık 4 aydır kar altına kalan minibüs, karların erimesiyle küçük bir bölümü ortaya çıktı.

Van-Bahçesaray yolunun kapalı olması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van-Bahçesaray Karayolu 130 Gündür Kapalı - Son Dakika
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