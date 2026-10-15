Van Başkale'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van Başkale'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Van Başkale\'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bebleşin Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçeye bağlı Bebleşin Mahallesi'nde 1 aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.S., B.A. ve M.D., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaJandarmaBaşkaleGüncelVanSon Dakika

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