Van Başkale\'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van Başkale'de araçta 10 kilo 111 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bebleşin Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçeye bağlı Bebleşin Mahallesi'nde 1 aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili D.S., B.A. ve M.D., gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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