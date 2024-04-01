Güncel

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,78 )

-Zeydan'ın öz geçmişi

Abdullah Zeydan, 13 Mart 1972'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini ilçede tamamlayan Zeydan, Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

Farklı şirketlerde mimarlık yapan Zeydan, HDP'den Hakkari milletvekilliği yaptı.

Abdullah Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.