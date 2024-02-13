Van Büyükşehir Belediyesi AFAD\'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti

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Van Büyükşehir Belediyesince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) alınan 30 milyon değerindeki malzemeler törenle teslim edildi.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, alınan malzemeleri inceledi.

AFAD personelinin çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etiğini belirten Balcı, "Araçta sıkışan bir insanı, enkazdaki bir canlıyı kurtarmak büyük ve anlamlı bir iştir. Zor günde uzatılan eller unutulmaz. Biz de sizlerin işini kolaylaştırmak için arama kurtarmada kullanılan malzemeler aldık. Allah, kaza bela vermesin." diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı.