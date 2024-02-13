Van Büyükşehir Belediyesi AFAD'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi AFAD'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti

Van Büyükşehir Belediyesi AFAD\'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti

Van Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) 30 milyon değerinde malzeme teslim etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, teslim töreninde malzemeleri inceledi ve AFAD personelinin önemli görevini vurguladı. Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı.

13.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) alınan 30 milyon değerindeki malzemeler törenle teslim edildi.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, alınan malzemeleri inceledi.

AFAD personelinin çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etiğini belirten Balcı, "Araçta sıkışan bir insanı, enkazdaki bir canlıyı kurtarmak büyük ve anlamlı bir iştir. Zor günde uzatılan eller unutulmaz. Biz de sizlerin işini kolaylaştırmak için arama kurtarmada kullanılan malzemeler aldık. Allah, kaza bela vermesin." diye konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Ulutaş, Balcı, AFAD, Van, İtfaiye, Valilik, Acil Durum, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi AFAD'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi AFAD'a 30 Milyon Değerinde Malzeme Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement