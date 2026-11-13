Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gürpınar\'da mahsur kalan çiftçileri kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve tarım makineleriyle yolda mahsur kalan çiftçiler, büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu Mahallesi yolundan ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda mahsur kaldı. Durumun Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği'ne bildirilmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yolda kalan traktör ve tarım makinelerini halatla iş makinelerine bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Yapılan çalışma sonucunda çiftçilerin ana yola güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek mezrası yolunda da kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.