Van Çaldıran'da Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Van Çaldıran'da Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Van Çaldıran\'da Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, bu eğitimin vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına önemli olduğunu belirtti.

22.05.2024 11:41
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Van'ın Çaldıran ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlık Yazı işleri Müdürlüğü tarafından, kamu hizmetlerinin mevzuata uygun olarak etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesini sağlamak amacıyla muhtarlara hizmet içi eğitimi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve gelen mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesinin vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına önem arz ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Çaldıran'da Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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