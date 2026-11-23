Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan TIR şoförlerine, Türk Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Çaldıran ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hazırlıksız yakalanan TIR şoförleri, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Bu sırada Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki ekip, yolda beklemek zorunda kalan TIR şoförlerine kumanya dağıtarak destek oldu. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte sürücüler yollarına devam etti. Yapılan ikramdan dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür eden sürücüler, verilen desteğin kendileri için moral olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise Çaldıran ilçesinin Tendürek bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan TIR şoförlerine yardıma koştuklarını söyledi.