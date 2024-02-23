Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi

Van\'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi

Çaldıran Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 600 öğrenci kızak ve kayak takımlarıyla kaydı, kar üstünde halay çekti. Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede kültür etkinliklerine devam ettiklerini belirtti ve kayak merkezini uluslararası düzeye çıkarmak istediklerini söyledi. Öğrenciler ise etkinlikten memnun kaldıklarını ve motivasyonlarının yükseldiğini ifade etti.

23.02.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezine giden öğrenciler, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı, kar üstünde halay çekerek eğlendi.

Çaldıran Belediyesi tarafından ilçedeki kayak merkezinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 600 öğrenci, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı, düzenlenen yarışmalara katıldı.

Eğlenceli bir gün yaşayan öğrencilere belediye görevlileri tarafından ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede kültür etkinliklerine devam ettiklerini belirtti.

Bugün çocuk ve gençleri ağırladıklarını dile getiren Ensari, "Burası Türkiye'nin en soğuk ve en çok kar alan ilçelerinden biri. Kayak merkezimizi uluslararası kayakçılara hizmet edecek düzeye çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bugün doyasıyla eğlendi." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrunnisa Narcı, "Çok güzel bir gün geçirdik. Hem eğlendik hem güldük. Böyle etkinliklerle motivasyonumuz yükseliyor." dedi.

İrem Sinek ise, "Altıyol Mahallesi'nden geliyorum. Burası çok güzel. Belediyenin sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. Hem halay çektik hem kayak yaptık. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çaldıran, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement