Van\'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezinde öğrenciler eğlendi

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Van'ın Çaldıran ilçesindeki kayak merkezine giden öğrenciler, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı, kar üstünde halay çekerek eğlendi.

Çaldıran Belediyesi tarafından ilçedeki kayak merkezinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 600 öğrenci, kızak ve kayak takımlarıyla kaydı, düzenlenen yarışmalara katıldı.

Eğlenceli bir gün yaşayan öğrencilere belediye görevlileri tarafından ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede kültür etkinliklerine devam ettiklerini belirtti.

Bugün çocuk ve gençleri ağırladıklarını dile getiren Ensari, "Burası Türkiye'nin en soğuk ve en çok kar alan ilçelerinden biri. Kayak merkezimizi uluslararası kayakçılara hizmet edecek düzeye çıkarmak istiyoruz. Bu amaçla etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bugün doyasıyla eğlendi." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrunnisa Narcı, "Çok güzel bir gün geçirdik. Hem eğlendik hem güldük. Böyle etkinliklerle motivasyonumuz yükseliyor." dedi.

İrem Sinek ise, "Altıyol Mahallesi'nden geliyorum. Burası çok güzel. Belediyenin sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. Hem halay çektik hem kayak yaptık. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.