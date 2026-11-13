Van Çaldıran'da sıcaklık -10,7'ye düştü, sis görüş mesafesini azalttı - Son Dakika
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Van Çaldıran'da sıcaklık -10,7'ye düştü, sis görüş mesafesini azalttı

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Van'ın Çaldıran ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,7 dereceye düştü; sabah etkisini artıran sis görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlerken bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, sisle kaplanan ilçe dronla görüntülendi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10,7 dereceye düşmesiyle soğuk hava ve sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle kaplanan ilçe dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da sıcaklık -10,7'ye düştü, sis görüş mesafesini azalttı - Son Dakika
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