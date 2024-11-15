Van Çevre Yolu Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
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Van Çevre Yolu Çalışmaları Hızlanıyor

Bakan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nu kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

15.11.2024 18:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da yapılan çevre yolu çalışmalarına ilişkin, "Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz inşallah. Biraz geç kalmış olmamızı burada telafi ederek Van'ın özellikle transit ve mahalle trafiğini rahatlatacağız." dedi.

Van'daki programları kapsamında Tuşba ilçesindeki çevre yolu şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, Vali Ozan Balcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, 41 kilometreden oluşan Van Çevre Yolu'nun 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluştuğunu söyledi.

Yolun otoyol standardında projelendirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Burası 2 gidiş, 2 geliş dört şeritli olarak başladığımız bir çalışma. Sonradan Van'ın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla 6 şeride çıkarmıştık. Bundan dolayı proje revizyonları oldu. Kamulaştırma ve imarla ilgili bazı konular oldu. Onlarla ilgili gerekli işlemleri yaptık ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yolu üç kesime ayıracak olursak Edremit tarafından yaklaşık 11 kilometrelik kesimde yaklaşık 8,5 kilometreyi aşağı yukarı bitirdik. Başlangıçta 1,5 kilometrelik bir eksik kesim var. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aradaki yaklaşık 11-12 kilometrelik bölümde de kamulaştırma, imar ve vatandaşlarımızın mülkiyeti ile ilgili konuları genel anlamda çözdük."

Yolun 23. kilometresiyle 41. kilometre arasındaki 18 kilometrelik bölümde 2 kat asfalt yaparak 6 kilometrelik kesimi bitirme aşamasına getirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Bulunduğumuz kesim ve devamında bazı zemin iyileştirmeleri, toprak işleri, sanat yapıları dediğimiz işler var. Bunlara devam ediyoruz. 10. kilometreyle 23. kilometre arasındaki 13 kilometrelik kesim ve kalan işlerle ilgili biraz önce bahsettiğim tüm eksiklikleri giderdik. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekir. O ikmal ihalesiyle ilgili de Karayolları Genel Müdürlüğümüzden heyetleri gönderdik. Yine mülkiyetle ilgili gerekli koordinasyon sağlandı. Problemleri çözdük. Kısa zaman içinde ikmal ihalesini yapacağız. Burasının tasarruf tedbirlerinden etkilenen projelerden olmayacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Mevsim şartları el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz. Biraz geç kalmış olmamızı burada telafi ederek Van'ın özellikle transit ve mahalle trafiğini rahatlatacağız. Burada şunu da söylemem gerekir. Bu elbette bir süreç ama Van'ın şehir içi trafiğine buranın daha faydalı olabilmesi için belediyenin de mutlaka çevre yoluna dik bağlanan yolları şimdiden planlaması ve bir an önce yapımına başlamasında fayda vardır diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Uraloğlu'na, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp eşlik etti

Kaynak: AA

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