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Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 106 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 35 operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van\'da 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
18.12.2023 - 13:33,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 11-17 Aralık'ta gerçekleştirilen 35 operasyonda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Van, Son Dakika

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