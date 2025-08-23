Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Van\'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
23.08.2025 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir parkta 16 yaşındaki gencin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu.

16 YAŞINDAKİ GENÇ PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Bahçıvan Mahallesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16 yaşındaki M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, İpekyolu, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Otopsi, Olay, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Büyük sürpriz Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe’ye değil Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil
Merkez Bankası duyurdu Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi Merkez Bankası duyurdu! Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Freni boşalan tır, iş yerine daldı 3 kişi yaralandı Freni boşalan tır, iş yerine daldı! 3 kişi yaralandı
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Mehmet Yılmaz Ak’tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız
Silahlı saldırı sonrası Çakal’dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı

22:07
Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı
20:33
Memur-Sen, Hakem Kurulu’na üye gönderecek
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 00:02:44. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da 16 yaşındaki genç parkta ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.