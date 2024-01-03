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Van İl Sağlık Müdürü: 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi - Son Dakika
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Van İl Sağlık Müdürü: 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi

Van İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mustafa Tosun, Van'da 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verdiklerini açıkladı. Aile sağlığı merkezlerinde normal sağlık hizmetinin yanı sıra kanser taraması, anne-bebek ve aşı takipleri yapıldığını belirten Tosun, kayıtlı bebeklerin ve çocukların yüzde 99'unun aşılarının tamamlandığını söyledi. Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Tosun, kamu hastanelerindeki muayene kapasitesinin artırıldığını ve yaklaşık 110 bin ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

Van İl Sağlık Müdürü: 2023\'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi
03.01.2024 - 10:50,
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Van İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mustafa Tosun, Van'da 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Tosun, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kentteki sağlık hizmetlerini koruyucu, tedavi edici ve acil sağlık olarak 3 ana bölüme ayırdıklarını belirtti.

Aile sağlığı merkezlerinde 395 aile hekimiyle normal sağlık hizmeti vermenin yanı sıra kanser taraması, anne-bebek ve aşı takipleri de yaptıklarını anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Kayıtlı olan bebeklerin ve çocukların yüzde 99'unun aşılarını 2023'te tamamladık. Geçen yıl 75 bin hastanın kanser taraması hastanelere gitmeden yapıldı. Bunlardan 45'inin kanser tanısı, daha hastaneye gitmeden erken evrelerde konuldu ve ileri tedavi gerekmeden müdahaleleri yapıldı."

Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için de çalışma yürüttüklerini dile getiren Tosun, şu bilgileri verdi:

"2022'de ilimizde 7 anne ölümü gerçekleşmişti. 2023'e başlarken hedefimiz ilimizde hiçbir anne ölümünün gerçekleşmemesiydi ama 2 annemizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Başka ölümlerin olmaması için hamileleri çok sıkı takip ediyoruz. Kamu hastanelerinde muayene randevu problemine karşı önlemlerimizi ciddi şekilde artırdık. 2022'de ilimizde toplamda 1 milyon 800 bin MHRS kapasitesi açılmışken, 2023'te bunu 2 milyon 900 bine kadar çıkardık. 6 milyon hastanın muayenesini yaptık."

Kamu hastanelerinde yaklaşık 110 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktaran Tosun, "Bir önceki sene 12 bin olan sevk sayımız bu yıl 10 bine geriledi. 2022'de ilimizden yaklaşık 355 hastamız hava ve kara ambulanslarıyla il dışına sevk edilirken, 2023'te bu sayı 135'e düştü. İlimizde toplam 85 ambulans, 51 acil sağlık istasyonuyla hizmet vermekteyiz." dedi.

Kaynak: AA
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Mustafa Tosun, Van, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van İl Sağlık Müdürü: 2023'te 6 milyon hastaya sağlık hizmeti verildi - Son Dakika


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