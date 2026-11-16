Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yapan Hamza Kılıç, daktiloyu bırakıp bilgisayara geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yapan Hamza Kılıç, daktiloyu bırakıp bilgisayara geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

31 yıldır Van'da arzuhalcilik yapan Hamza Kılıç, 1998'de satın aldığı daktiloyu 2013'te bilgisayara geçtikten sonra kullanmaz oldu. Şeridi bulunmadığı için bakımı yapılamayan daktilosuna 'müzelik' diyen Kılıç, dilekçelerini bilgisayarda daha kısa sürede yazıyor.

Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yaparak vatandaşların dilek ve taleplerini yazıya döken Hamza Kılıç, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Kentte yaşayan 5 çocuk babası Kılıç, 1995'te arzuhalcilerin yanında çalışarak mesleği öğrendi.

3 yıl sonra bir bankanın satışa çıkardığı daktiloyu satın alan Kılıç, kiraladığı 20 metrekarelik dükkanda arzuhalcilik yapmaya başladı.

Yıllardır vatandaşların mutluluğuna ve hüznüne ortak olduğu daktilosunu teknolojinin gelişmesiyle rafa kaldıran Kılıç, dilekçeleri bilgisayarda yazmayı sürdürüyor.

Mesleğini severek sürdüren Kılıç, AA muhabirine, liseden mezun olduktan sonra bir bankadan daktilo satın alarak ofis açtığını söyledi.

Eski günleri özlemle yad ettiğini belirten Kılıç, "İlk yıllarda dilekçeleri daktiloyla yazıyordum. 2013 yılından sonra bilgisayara geçtim. Daktilomu da 1998 yılında aldım. Yaklaşık 28 yıllık bir daktiloydu. Mesleğin ilk yıllarında hem adli hem de idari konularda yoğun dilekçe talepleri vardı. Bilgisayara geçtikten sonra işimiz kolaylaştı. Daktiloyla yapılan hataları düzeltmek zaman alıyordu. Bilgisayar sayesinde dilekçeleri daha kısa sürede yazabiliyoruz." dedi.

Önceki yıllarda yoğunluktan dolayı yemek yeme fırsatı bile bulamadıklarını ancak bu yoğunluğun çok azaldığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Daktiloyla yazdığımız yazılarda bazen yanlış olan bir kelimeyi düzeltmek zaman alıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Bir saatte 3-4 dilekçe yazarken şimdi 5-10 tane yazıyoruz. Daktilom duruyor fakat kullanamıyorum. Artık piyasada şeridi bulunmuyor. Bakımı yapılamıyor. Onun için müzelik oldu diyebiliriz. Meslek hayatımda unutmadığın anılar da var. Aynı meseleyle ilgili hem davacı hem de davalı için dilekçe hazırladığım zamanlar oluyordu."

Kaynak: AA
Yerel HaberlerTeknolojiGüncelYaşamVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:57:20. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da 31 yıldır arzuhalcilik yapan Hamza Kılıç, daktiloyu bırakıp bilgisayara geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android