Van'da 43 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

14.02.2026 13:50
Van'da etkili kar yağışı nedeniyle 43 yerleşim yerinin yolu kapandı, ekipler yol açma çalışmalarında.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Başkale, Bahçesaray, Gürpınar ve Erciş'te etkisini daha fazla hissettiren kar yağışı nedeniyle 16 mahalle, 27 mezra olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale'de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Van, Son Dakika

