Van'da 47 Şüpheli Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 69 bin 41 kişi ile 72 bin 542 aracın sorgulaması yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 40 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 7 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 19'u tutuklandı.