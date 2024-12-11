Van'ın İpekyolu ilçesinde sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen bir tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Thor"' ile yapılan aramalarda tır dorsesinde bulunan sedyeye gizlenmiş 5 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 5,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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