Van\'da 517 kilo uyuşturucu ele geçirildi, jandarma 1 şüpheliyi yakaladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımızı, Van İl Jandarma Komutanlığımızı, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.