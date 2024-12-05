Van'da 53 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 53 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Gürpınar'da narkotik polislerince bir otomobilde 53 kilogram eroin bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

05.12.2024 20:14
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Van'da otomobilde 53 kilogram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde narkotik polisleri tarafından bir otomobilin motor kısmında yaptığı aramada 53 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde narkotik polisi, Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu uyuşturucuyu taşıyan otomobil, Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada otomobilin motor kısmında 53 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

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