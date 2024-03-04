Van'da 68 hükümlü yakalandı, 44'ü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Van'da 68 hükümlü yakalandı, 44'ü cezaevine teslim edildi

Van\'da 68 hükümlü yakalandı, 44\'ü cezaevine teslim edildi

Van'da yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlülerden 44'ü cezaevine teslim edildi.

04.03.2024 12:31
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Van'da haklarında 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Şubat-3 Mart'a gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında 134 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü yakalandı.

???????Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen hükümlülerden 44'ü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 68 hükümlü yakalandı, 44'ü cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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