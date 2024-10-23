Van'da 71 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 71 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Van hudut hattında arama tarama faaliyetleri sırasında 71 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 71 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."