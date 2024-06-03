Van\'da 859 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 859 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs'ta Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 214 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 859 düzensiz göçmen yakalandı, 85 şüpheli hakkında işlem yapıldı.