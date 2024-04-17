Van'da açan ters laleler göz kamaştırıyor, koparana 244 bin 314 lira ceza

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Van'da açan ters laleler göz kamaştırıyor

Seyretmesi bedava, koparana 244 bin 314 lira ceza

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler güzellikleriyle doğayı renklendiriyor. Ters laleleri koparmanın cezası 244 bin 314 lira.

Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan, bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle açmaya başladı. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Van ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, gördükleri manzara karşısında etkilendiklerini belirterek bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini söyledi. Dağ ve vadilerde yetişen ve eşsiz güzelliğiyle mest eden laleler kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 314 lira para cezası uygulanıyor.