Van'da Aile Sağlığı Merkezleri Vatandaşlara Kolay Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika
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Van'da Aile Sağlığı Merkezleri Vatandaşlara Kolay Ulaşım Sağlıyor

Van'da Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasına yardımcı oluyor. ASM'lerde koruyucu sağlık hizmetleri, taramalar ve aşılama gibi hizmetler sunulmaktadır.

05.08.2024 14:14
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Van'da Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), her yaştan hastaya hizmet vererek hem hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına hem de vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

İpekyolu 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Yıldırım Atay, aile hekimlerinin koruyucu sağlık uygulamaları açısından önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

ASM'lerde koruyucu sağlık hizmeti verdiklerini belirten Atay, "Bebekler doğduğu günden itibaren topuk kanını alarak tarama yapıyoruz. İşitme tarama testi, görme testi, gelecekte bağışıklık sistemleri gibi hizmetler sağlıyoruz. Aynı zamanda kanser taramaları da merkezlerimizde yapılıyor. Hastaneye başvurmaya gerek kalmadan 40-69 yaş arasındaki kadınların meme kanseri taramalarını, mamografilerini KETEM'lere yönlendirerek bizler organize ediyoruz. Her yaş grubuna aşılama hizmeti vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Özellikle kalp hastalığı, obezite gibi kardiyovasküler hastalıkları takip ettiklerini ifade eden Atay, "Aile Sağlığı Merkezleri maalesef, insanların en çok üst solunum yolu enfeksiyonunda ya da ilaç yazdırmak için tercih ettikleri bir birim olarak görülüyor ancak burada esas olarak koruyucu sağlık hizmetleri veriyoruz." dedi.

Vatandaşlara kanser teşhisi, tedavisi, taraması ve diğer önceliklerin belirlenmesi için yapılan işlemlerde yardımcı olduklarını anlatan Atay, hastaların gerekli yönlendirmelerinı yaptıklarını ve önlemleri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Aile hekimine muayene olmak için gelen Sait Öztunç, "Eğer hastanelik bir durumumuz varsa bizi sevk ediyorlar. Hastanelik bir durum yoksa burada yapılması gereken müdahaleyi zaten onlar yapıyor. Biz aile hekimlerinden memnunuz. Sağ olsunlar, bize yardımcı oluyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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