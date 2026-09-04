Van'da akademik yıl töreniyle 70 öğretim üyesi ve 400 doktorlu yapı kutlandı - Son Dakika
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Van'da akademik yıl töreniyle 70 öğretim üyesi ve 400 doktorlu yapı kutlandı

Van\'da akademik yıl töreniyle 70 öğretim üyesi ve 400 doktorlu yapı kutlandı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılışı ve akademik yükselme töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üç yılda 70 araştırma görevlisi, 20 öğretim üyesi ve 400 doktorluk yapıya ulaşıldığını belirtirken, İl Sağlık Müdürü tıp fakültesi kurulmasını istedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ile Akademik Yükselme ve Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Van'ın tarih boyunca sağlık ve bilim alanında önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Van'daki eğitim ve araştırma hastanesi yapılanmasının kısa sürede önemli gelişme gösterdiğini belirten Aydın, "Üç yıl önce olmayan bir akademik yapılanmadan bugün 70'e yakın araştırma görevlisi, 20'ye yakın öğretim üyesi ve yaklaşık 400 doktorun görev yaptığı bir yapıya ulaştık. Burada güçlü bir eğitim ve akademik çalışma ortamı oluşuyor. Üreten sağlık modeli ile Türkiye'nin sağlık ithalatından sağlık ihracatına geçecek bir hamlenin başlangıcını görüyoruz." dedi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da kentte SBÜ'ye bağlı tıp fakültesi kurulmasını istediklerini belirtti.

Tosun, "Göreve başladığımızda en büyük hedeflerimizden biri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eğitim kliniklerini kurmak ve zamanla tamamlayarak kaliteli eğitim veren güçlü bir merkez haline getirmekti. Bu hedef doğrultusunda önemli bir noktaya geldik. Asistanlarımız gibi tıp fakültesi öğrencilerimizin eğitimlerini de Van'da gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra akademik çalışmaların yürütüldüğü önemli bir merkez olduğunu söyledi.

2011'de açılan hastanenin ek binalarla 1550 yatak kapasitesine ulaştığını, 2023'ten itibaren akademik yapılanmaya ağırlık verdiklerini belirten Sarıkaya, şöyle konuştu:

"6 klinikteki 70 asistanın eğitimini üstlendik. Bu yapılanmanın içinde yer almaktan ve hastanemizde eğitim kliniklerinin kurulmasına öncülük etmekten gurur duyuyorum. Asistanlarımızın iyi bir eğitim aldığını, hocalarımızın da bu süreçte yoğun gayret gösterdiğini görüyoruz. Hastanemiz, Sağlık Bakanlığınca yapılan son kalite değerlendirmesinde 100 üzerinden 96 puan aldı. Bu önemli bir başarıdır."

Van Vali Vekili Musa Göktaş, SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kale, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve sağlık personelinin katıldığı törende akademisyenlere cübbeleri giydirildi ve belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da akademik yıl töreniyle 70 öğretim üyesi ve 400 doktorlu yapı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da akademik yıl töreniyle 70 öğretim üyesi ve 400 doktorlu yapı kutlandı - Son Dakika
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