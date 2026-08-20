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Van'da Alabalık Üretimi Arttı

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Orhan Mantaş, TKDK'nın desteğiyle alabalık üretimini 110 tondan 250 tona çıkardı.

Van'ın Çatak ilçesinde alabalık yetiştiriciliği yapan 33 yaşındaki Orhan Mantaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğiyle tesisini büyüterek yıllık üretimini 110 tondan 250 tona çıkardı.

İlçedeki su kaynaklarından yararlanarak alabalık yetiştiriciliği yapan Mantaş, 2019'da TKDK'nin "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" destek programına başvurdu.

Hazırladığı projeyle yüzde 65 hibe desteği alan Mantaş, ilçedeki bol, temiz, soğuk ve yüksek oksijenli akarsuyun geçtiği 11 bin dönümlük alanda 140 ton kapasiteli alabalık yetiştirme tesisi kurdu.

Tesisinde ilk etapta yıllık 110 ton alabalık üreten 33 yaşındaki Mantaş, aldığı destekle tesisini genişleterek üretim kapasitesini 250 tona çıkardı.

Üretim sürecinde balıkların gelişimini düzenli olarak takip eden Mantaş, yetiştirdiği kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalıkları başta Van olmak üzere Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak ve Ağrı'daki alıcılara gönderiyor.

Dededen kalma mesleğini sürdüren Mantaş, AA muhabirine, devlet desteğiyle alabalık tesisini büyüttüklerini söyledi.

Alabalık üretiminde söz sahibi olmak istediğini belirten Mantaş, şunları kaydetti:

"2019'da TKDK tarafından yüzde 65 hibeyle tesisimizi yaptık. Yaklaşık 11 bin dönüm üzerine kurulu alanda kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalığı üretiyoruz. TKDK'den destek aldıktan sonra kapasitemizi artırdık. Dededen kalma mesleğimizi sürdürüyoruz, çocukluğumuzdan bu yana mesleğin içindeyiz. Yıllık yaklaşık 250 ton balık üretiyoruz. En büyük pazarımız Van ve ondan sonra da Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak ve Ağrı illerinde satışımızı yapıyoruz."

Tesisini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirten Mantaş, devlet desteklerinin üretim ve istihdam açısından önemli katkı sağladığını ifade etti.

Mantaş, şöyle devam etti:

"Şu an bu tesisi yapmaya çalışırsanız 30 milyon lira civarı bir paranız gider. 2019'da yüzde 65 hibe aldığımızda çok büyük bir rakamdı. Devletin verdiği destekleri mükemmel buluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, bunlar çok iyi desteklemeler. Herkesin bu kurumlardan yararlanmasını istiyoruz. Öte yandan 12 kişiyle çalışıyoruz, bu da istihdama katkı sağladığımızı gösteriyor."

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine bağlı Van İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Abdulmenaf Budak da kent genelinde birliğe bağlı 26 tesis bulunduğunu söyledi.

Tesislerde önemli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Budak, Mantaş'ın tesisinin Çatak'ta TKDK'den destek alan tek tesis olduğunu ifade etti.

Üreticilerin desteklenmesinin önemine değinen Budak, "Tesislerinde toplam 12 kişiye istihdam sağlıyor ve mükemmel bir iş çıkarıyor. Devletin verdiği destekleri mükemmel buluyoruz. Üreticiler desteklenirse üretim de artar. Gençlerimizin balıkçılık sektörüne girmesini istiyoruz. Çatak'ta çok güzel sularımız var, burada balıkçılık yapsınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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