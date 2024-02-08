Van\'da Anne Oteli, Binlerce Anneye Ev Sahipliği Yaptı

Van'da yakın zamanda doğum yapacak olan ve yeni dünyaya gelen çocuklarının tedavisi süren kadınlar için kurulan Anne Oteli, 2018 yılından bu yana 10 bin 761 anneyi misafir etti.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan ve 2018'de tescillenen 50'nin üzerinde yatak kapasiteli Anne Oteli, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan köylerdeki hamile kadınlar için güvenli liman oldu.
Doğum zamanları yaklaştığı için kente uzak kırsal mahallelerden ve çevre illerden gelerek hastane bünyesindeki otelde ağırlanan anne adayları, doğum öncesi süreci ev konforunu aratmayan ortamda geçiriyor.
Yemekhane, dinlenme ve emzirme odaları bulunan Anne Oteli'nde, doğum sonrası yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle bebekleri yoğun bakımda tutulan anneler de kalabiliyor.
Günlerce aynı odalarda hem doğum yapacakları hem de tedavi gören çocuklarına kavuşacakları günü bekleyen kadınlar, bu sırada birbirleriyle sıkı dostluklar da kuruyor.
Tescillendiği 2018'den bu yana 10 bin 761 kişinin kaldığı anne otelinde, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı sağlanan anne adaylarına, bebek bakımı, hijyen ve anne sütünün önemi konularında da eğitimler veriliyor.
"Doluluk yüzde 100"
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, AA muhabirine, hastanenin sadece kente değil, çevre illere de hizmet veren bir sağlık üssü olduğunu söyledi.
Kentte kış aylarında ulaşımda sıkıntı yaşandığını ve zaman zaman yolların kapandığını belirten Sarıkaya, "Bu dönemlerde hızlı müdahale gerektiren en önemli kişiler gebeler oluyor. Biz de kışın anne adaylarının ilçelerde ve kırsal bölgelerde kalmasını istemiyoruz ve Anne Oteli'nde misafir ediyoruz. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Anne Oteli'nin 2018 yılında tescillendiğini ve çok fazla başvuru yapıldığını ifade eden Sarıkaya, "Yoğun dönemlerimizde kapasiteyi artırarak daha fazla anneye hizmet veriyoruz. Anne adaylarını otelimizde tam kapasiteyle ağırlıyoruz. Burada önemli bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bizim Anne Oteli olarak bir farkımız da yeni dünyaya gelen bebekleri hastanede tedavi edilen annelere de hizmet veriyoruz. Anne adayları kendilerini evdeymiş gibi hissediyor. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Anne adaylarımızın başka rahatsızlıkları olduğu zaman ilgili servisle koordine oluyoruz." diye konuştu.
Anne adayları için otelin sadece bir konaklama yeri değil aynı zamanda bir eğitim yuvası olduğunu vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Profesyonel ekiplerimiz, anne adayanlarına doğum öncesi ve sonrası için eğitimler veriyor. Otelimizde anne adaylarını doğum sonrası için hazırlıyoruz, anne sütünün önemi, gebelik ve doğum süreci ile ilgili eğitimler veriyoruz. Profesyonel ekiplerimiz, doğum süreci ve sonrası için bilgilendiriyor. Doğumdan sonra kalan annelerimiz de oluyor. Yenidoğan bebeklerimizin kimlik işlemleri de hastanede yapılıyor. Aile, bebeği doğduktan sonra başka bir yere gitmeden hastanede kimliği çıkarıyor. Hastanemiz, ailelere büyük hizmet sağlıyor. Bütün aşamalar bittikten sonra anneleri taburcu ediyoruz ve mutlu oluyoruz."
"Otel sayesinde güzel arkadaşlıklar kurduk"
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Meryem Bartın Katırcı da 25 gündür Anne Oteli'nde konakladığını söyledi.
Hastanedeki imkanlar sayesinde kendini evinde gibi hissettiğini anlatan Katırcı, "İkiz çocuklarım oldu. Serviste tedavileri devam ediyor. Annelik duygusunu ilk defa yaşıyorum ve mükemmel bir his. İsim konusunda eşimle hala karar veremedik. Burada evimizde gibiyiz. Yemeğinden tutun temizliğine kadar her türlü hizmeti alıyoruz. Otel sayesinde güzel arkadaşlıklar kurduk, aile olduk diyebiliriz. Bütün aktiviteleri beraber yapıyoruz. Bize sunulan bu imkanlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Annelerden Sacide Gürdağ da "Burada aldığımız hizmet otel konforundan farksız. Çok güzel dostluklar edindik ve anılar biriktirdik. 5 gündür buradayım. Bebeğim, yeni doğan servisinde yatıyor, taburcu olmayı bekliyoruz. Bebeğimin bakımları da çok güzel yapılıyor. Doktorlar hem bebeğimle hem de benimle ilgileniyor. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Son Dakika › Güncel › Van'da Anne Oteli, Binlerce Anneye Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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