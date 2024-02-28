Van'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Ebrar Nur Demirtaş ile aynı yaştaki yeğeni Muhammed Ali Ekinci aynı sınıfta eğitim görüyor.
Tuşba ilçesinde yaşayan Demirtaş ile Ekinci, 2023-2024 sezonunda İnci Kefali İlkokulu'nda eğitim öğretime başladı.
Okula birlikte gidip gelen ve aynı sırayı paylaşan teyze ile yeğeni, derslerinde birbirlerine yardımcı oluyor, gün boyu birlikte zaman geçiriyor.
Demirtaş ve Ekinci'nin sınıf öğretmeni Muhammet Özkan, geçen yıl okula atandığını söyledi.
Sınıfta öğrencilerle tanıştığında Demirtaş ile Ekinci'nin teyze-yeğen olduğunu öğrenince şaşırdığını ifade eden Özkan, "Sınıfa ilk girdiğimde bana sevgi ve heyecanla bakan öğrencileri görünce çok mutlu oldum. Ebrar ve Muhammed'in akrabalığını öğrenince bunun onların okula daha iyi adapte olmaları konusunda avantaj olduğunu düşündüm. Birbirlerine destek olarak bu süreci yürüttüler." diye konuştu.
Öğrencilerinin okul dışında da beraber vakit geçirdiğini, bu sayede okula daha kolay uyum sağladıklarını anlatan Özkan, şöyle devam etti:
"Genellikle birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula adaptasyonu zor oluyor. Ebrar ile Muhammed bu süreci rahat atlattı. Sınıf içinde derse uyum sağlamaları kolaylaştı. Aralarında tatlı bir rekabet var. Aynı sırayı paylaşıyor, birbirlerinin gelişimine katkı sağlıyorlar. Ödevlerinde birbirlerine yardımcı oluyorlar. Aktivitelere katılarak eğleniyorlar. Diğer öğrencilerimle güzel zaman geçiriyoruz."
Demirtaş ile Ekinci de aynı sınıfta olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Van'da aynı sınıfta okuyan teyze ve yeğen birbirlerine destek oluyor - Son Dakika
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