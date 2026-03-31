Van\'da Baharda Kış Şartları
31.03.2026 11:21
Van'ın yüksek rakımlı mahallelerinde baharda da kar ve zorluklar devam ediyor, hayvan bakımı sürüyor.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, yüksek rakımlı mahallelerde yaşayanlar baharda da karla mücadeleye devam ediyor.

Ülkenin batısında bahar havası yaşanırken, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çetin kış şartları hüküm sürüyor.

Yoğun yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların çevresinin karla kaplandığı mahallede yaşayanlar, bir yandan kar temizliği yapıyor bir yandan da hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu mahallede geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmeyen, temizledikleri alanlarda taşıdıkları otlarla hayvanlarını besleyen mahalle sakinleri, kar örtüsünün kalkmasıyla sürüleri yaylaya çıkaracakları günü bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Seferi Hitit, AA muhabirine, bölgede kış şartlarının zor geçtiğini söyledi.

Yüksek rakımda bulundukları için karın erken yağdığını ve geç eridiğini belirten Hitit, "Buranın kış şartları çok zordur. Neredeyse 8 ay sürüyor. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz, ot biçiyoruz, hayvanlarımıza bakıyoruz. Ulaşımı çok zordur. Kardan dolayı zaman zaman komşularımızın evine bile gidip gelemiyoruz." diye konuştu.

Yılın 8 ayı karla mücadele ettiklerini dile getiren Mehmet Salih Şahin ise ağır kış koşulları nedeniyle yılın büyük bölümünde zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.

Tek geçim kaynakları olan hayvanların bakımının kışın daha da zorlaştığını dile getiren Şahin, "Bazı yerlerde bahar havası yaşanırken burada yer yer 2 metre kar var. Çok zorluk çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar koyunlarla uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

11:51
11:47
11:13
11:00
10:40
09:29
